Comunali a Quartu, Piludu: “In città nuovi spazi verdi per l’aggregazione”

Comunali Quartu Sant’Elena, Francesco Piludu un’onda verde per l’ambiente anche in città che “deve avere maggiori spazi verdi a disposizione dei cittadini per creare nuovi spazi di aggregazione. È importante che ognuno faccia la sua parte: noi lo faremo creando una città più verde e più pulita”. Il candidato sindaco del centrosinistra progressista, ambientalista e identitaria ha partecipato al flash mob organizzato da Europa Verde -Federazione dei Verdi nei giardini in via Fiume al Quartello. L’iniziativa, denominata “Onda verde – Voto per il clima” ospitata nelle maggiori piazze italiane, è nata per manifestare in previsione del voto sulla Legge per il Clima al Parlamento Europeo previsto per domani, mercoledì 7 ottobre.“La nostra città deve avere maggiori spazi verdi a disposizione dei cittadini per creare nuovi spazi di aggregazione” ha affermato Piludu presentando il tema programmatico dell’ambiente, uno dei tre pilastri della coalizione: “Sul tema dell’ambiente, è importante che ognuno faccia la sua parte: noi lo faremo creando una città più verde e più pulita”.Insieme al candidato sindaco anche la rappresentate di Europa Verde, Anna Rita Onnis, candidata con la lista “Cambiamo Quartu”: “Dobbiamo rimettere l’uomo al centro e in relazione con la natura e il creato. Con questa iniziativa parliamo di azioni importanti come la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra” che ha portato una proposta sostenuta e rilanciata dal candidato sindaco in consiglio comunale: un albero per ogni nuovo nato e per ogni bambino adottato come previsto dalle Legge 113 del 1992.

