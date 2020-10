Coronavirus, nuova ordinanza: Christian Solinas insiste sui test all'ingresso nell'isola

Nonostante la precedente sia stata sospesa dal Tar, il presidente va avanti: «Presa di posizione giustificata dall'aumento dei contagi nelle ultime due settimane e dalle difficoltà in cui si troverebbe il sistema sanitario dell'isola nel caso in cui non venissero attuate misure di contenimento e controlli agli sbarchi»

CAGLIARI. Firmata stasera la nuova ordinanza del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, per il contrasto della diffusione epidemiologica nell'isola, che proroga quella adottata l'11 settembre scorso e in scadenza domani, ma impugnata dal Governo per gli articoli relativi ai test obbligatori per i passeggeri in entrata nell'Isola. Il Tar Sardegna ha già sospeso l'efficacia della parte oggetto del ricorso per violazione dell'articolo 16 della Costituzione sulla libera circolazione delle persone e domani si riunirà in Camera di Consiglio per formulare il giudizio di merito che dovrebbe essere pubblicato giovedì 8.

Il presidente della Regione Christian Solinas va avanti: «Presa di posizione giustificata dall'aumento dei contagi nelle ultime due settimane e dalle difficoltà in cui si troverebbe il sistema sanitario dell'isola nel caso in cui non venissero attuate misure di contenimento e controlli agli sbarchi».

Confermato, quindi, l'obbligo dell'uso delle mascherine anche all'aperto, nei luoghi in cui possano formarsi assembramenti.

L'ordinanza di di Christian Solinas del 6 ottobre 2020 by La Nuova Sardegna on Scribd