Barumini, bimbo positivo al covid-19: chiuso il nido e la scuola dell’Infanzia

Un bimbo è risultato positivo al Covid-19, chiuso il nido e la scuola dell’infanzia. Stamattina il primo cittadino di Barumini Emanuele Lilliu ha ricevuto, da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Villamar, la notizia circa la positività al Covid19 di un alunno non residente nel Comune di Barumini, ma frequentante la scuola dell’infanzia.Le autorità sanitarie hanno provveduto a disporre la quarantena fiduciaria per gli alunni, il personale ATA e il corpo docente del predetto istituto, che è stato chiuso dallo stesso Dirigente Scolastico, in attesa dei dovuti controlli sanitari previsti dall’ATS.“Avendo ravvisato il possibile diretto coinvolgimento di alcune famiglie residenti nel comune di Barumini i cui figli frequentano la scuola per l’infanzia e il nido convenzionato “Su Pippìu” con sede in Barumini – spiega Lilliu – ho disposto, a fini cautelativi, la chiusura dello stesso fino alla ricezione dell’esito degli accertamenti sanitari del caso”. “Ci tengo a sottolineare – prosegue il sindaco – che non risultano, al momento, casi di positività al Covid19 nel nostro Comune”.

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a