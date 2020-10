Stintino, foto trappole per scovare chi abbandona i rifiuti

Il progetto del Comune per combattere l'inciviltà

Nella nota si spiega ancora che, all'ultimo controllo sul territorio, sulla strada tra Pozzo San Nicola e Stintino, sono stati rinvenuti i resti di una lavatrice, materassi, reti e rifiuti di ogni genere. Per vigilare sull'abbandono dei rifiuti, l'amministrazione comunale conta sul prezioso contributo dei barracelli che supportano l'azione della polizia locale, oltre che dei carabinieri. Elevata la sanzione per chi viene colto sul fatto, mentre rischia una denuncia penale chi abbandona rifiuti speciali.

STINTINO. L'amministrazione comunale di Stintino dice ancora una volta basta all'abbandono dei rifiuti sul territorio e predispone un progetto per l'installazione di telecamere. "Foto trappole" che, posizionate in punti strategici, consentiranno di individuare i responsabili che gettano immondizia e rifiuti ingombranti in diverse aree del territorio. Così il comunicato stampa del Comune, che continua: "Abbiamo deciso che la nostra azione sarà tolleranza zero - afferma l'assessore all'ecologia Martino Cugusi - perché soltanto così riusciremo a ridurre, se non a eliminare, gli abbandoni di rifiuti".

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a