Sinnai, in auto con marijuana e un grosso martello: giovane nei guai

Stanotte alla periferia di Sinnai i carabinieri della locale Stazione hanno fermato a un posto di controllo un 23enne da loro conosciuto per pregresse vicende. Conoscendo la persona, i militari hanno effettuato una perquisizione rinvenendo una dose di marijuana, certo destinata all’uso personale. Sulla base di questo riscontro, costituendo il consumo di stupefacenti un illecito amministrativo, hanno sequestrato la dose e programmato di informare la Prefettura per probabili sanzioni sulla patente.

Da un successivo controllo nell’abitacolo del mezzo è stato rinvenuto inoltre un grosso martello da carpentiere che non aveva motivo di trovarsi in quella collocazione. A questo punto il giovane ha perso la pazienza e ha iniziato a urlare nei confronti dei militari, spintonandoli, nel tentativo di darsi alla fuga. In seguito alla reazione eccessiva in relazione alla gravità delle contestazioni, il giovane è stato arrestato. Inoltre il tutto è avvenuto in prossimità della casa della madre dell’uomo da cui egli era stato allontanato con misura cautelare e provvedimento del GIP, per maltrattamenti.

