Positiva al covid, viola la quarantena: impiegata denunciata dai carabinieri a Gonnosfanadiga

Ieri a Gonnosfanadiga, a conclusione di una breve indagine, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari una 57enne del posto per violazione della quarantena da parte di persona positiva al Covid 19.

Tanto è avvenuto ai sensi dell’art. 260 del Testo Unico delle leggi Sanitarie. La donna, impiegata amministrativa, asintomatica e dunque insospettabile, ma sottoposta a un provvedimento di “quarantena con sorveglianza attiva”, non curandosi del pericolo che poteva rappresentare per la salute altrui, non ha osservato il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione, recandosi presso gli uffici del locale Comune per il disbrigo di alcune faccende. Il fatto è divenuto in breve tempo di dominio pubblico, tanto da essere appreso dai carabinieri del posto che hanno ricostruito in breve quanto accaduto, ascoltando a verbale alcuni testimoni in Municipio.

