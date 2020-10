Quartu, cocaina e 700 euro in contanti nascosti negli slip: in manette 26enne

I Carabinieri della Compagnia di Quartu, nell’ambito del potenziamento dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, questa mattina hanno tratto in arresto P.N., un 26enne, già noto alle forze dell’ordine, residente a Decimoputzu, per detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad attirare l’attenzione di una pattuglia della Sezione Radiomobile, è stata un’auto con un giovane a bordo ferma nei pressi di un liceo in via Pitz’è Serra. La pattuglia, insospettita dall’insolita presenza, ha proceduta al controllo del giovane che, pur in regola con i documenti d’identità, è apparso sin da subito nervoso e irrequieto.

Uno strano atteggiamento che ha indotto i militari a eseguire una perquisizione personale e del mezzo trovando e sequestrando, nascosti negli slip 14 dosi di cocaina e la somma di 700 euro, presumibilmente provento dello spaccio. Per il 26enne è subito scattato l’arresto.

Nella stessa mattinata si è svolto il processo per direttissima al termine del quale l’arresto è stato convalidato. L’udienza è stata poi aggiornata al 16 ottobre in quanto il legale ha chiesto i termini a difesa. Nel frattempo il giovane è stato rimesso in libertà con obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza.

