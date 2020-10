Nell’ultima settimana pare verificarsi una leggera flessione del campo anticiclonico della settimana precedente. Ne conseguiranno dei valori di precipitazione ovunque in linea con la media del periodo. Le temperature invece si riporteranno in linea con la media del periodo al centro-nord, mentre continueranno a permanere al di sopra al sud.

Si attenua in modo consistente nella seconda settimana il regime ciclonico della settimana precedente, con i regimi pluviometrici diverranno al di sotto della media del periodo su tutto il su, mentre sul resto del paese saranno in linea. Merito invece ai regimi termici si ritiene che gli stessi saranno ovunque al di sopra della media del periodo.

Nella prima settimana pare affermarsi un regime decisamente ciclonico, che interesserà soprattutto il centro-nord. Ne conseguiranno regimi precipitativi decisamente al di sopra della media del periodo al nord e sulle regioni centrali tirreniche; ancora decisamente al di sotto della media del periodo sulle regioni ioniche, mentre sul resto del paese saranno in generale in linea. Per quanto invece attiene alle temperature, avremo che al nord e sulle regioni centrali tirreniche saranno al di sotto della media climatologica, decisamente al di sopra sulle regioni ioniche e generalmente in linea sul resto del paese.

Che tempo farà a ottobre a Cagliari: poche piogge e temperatura sopra la media autunnale. Le previsioni di tutto il mese dell’aereonautica militare parlano chiaro. Il Nord e parte del Centro Sardegna , subiranno l’influenza del meteo prospettato per il Centro Italia. Insomma, tornerà a piovere, e tutto sommato la temperatura mensile potrebbe non essere poi così anomala.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a