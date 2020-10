Monserrato, 400 punti delle strade sono pericoli per i cittadini: via al restyling dell’asfalto

400 punti della rete stradale urbana di Monserrato comportano situazioni di pericolo per la circolazione stradale: dal 7 ottobre al via i lavori per il rifacimento di strade e marciapiedi, traffico limitato in via del Redentore.Non si contano più le richieste da parte dei cittadini che, per una buca, un avvallamento o per il percorso tortuoso dovuto alle radici degli alberi hanno presentato richiesta di risarcimento al comune.L’amministrazione comunale, dopo lo stop forzato a causa del covid19, riprende i progetti interrotti a marzo e da il via al cantiere che, zona dopo zona, interverrà nelle situazioni più critiche, sia in centro che in periferia, della città.A tal proposito è stata firmata un’ordinanza di limitazioni alla circolazione stradale per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale di Via Del Redentore dal 7 al 23 ottobre.“Interventi che dureranno per tutto il mio mandato – spiega il sindaco Tomaso Locci – con la mia giunta è stato deciso che ogni anno investiremo circa un milione di euro per riparare buche, marciapiedi e strade per la sicurezza dei nostri cittadini”.Interventi che saranno realizzati anche con l’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale denominate Nuphalt, con il riciclo della pavimentazione esistente al 100%, e Spray Patcher, con impiego di emulsioni bituminose modificate.

