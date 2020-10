Selargius, riaprono da domani gli uffici comunali di Su Planu: da settimane i residenti protestavano e segnalavano i disagi a causa della chiusura della sede. A comunicarlo è il sindaco Gigi Concu che spiega “finalmente, direte voi, e anche con ragione, perché sono pienamente consapevole dei disagi che i residenti del quartiere hanno subito nel dover raggiungere la sede centrale di Selargius anche solo per la richiesta di un semplice duplicato della carta d’identità”.Da lunedì non sarà più così, e questo perché non siamo rimasti con le mani in mano: già da prima del lockdown abbiamo iniziato a realizzare alcuni interventi sulla rete internet necessari per collegare gli uffici del parco dei bimbi alla sede di piazza Cellarium, operazione dovuta al passaggio dalla carta d’identità cartacea a quella digitale, che ha richiesto la sostituzione dell’impianto, in tempi effettivamente più lunghi di quelli previsti”. La causa è dovuta al blocco delle attività legate al covid, risolte solo i giorni scorsi, e pertanto verranno ripristinati tutti i servizi resi in maniera più efficiente. “Abbiamo inoltre disposto la presenza fissa di un servizio di vigilanza, che avrà l’incarico di controllare la temperatura all’ingresso e di evitare gli assembramenti”.L’Anagrafe sarà aperta al pubblico dal lunedì 5 al venerdì dalle 11,30 alle 13,00; l’ufficio delle Assistenti Sociali sarà aperto da mercoledì 7 ottobre, ogni mercoledì dalle 10,30 alle 13,00 e riceverà solo su appuntamento. Per fissare gli appuntamenti con l’Assistente Sociale di Su Planu, si possono contattare i numeri di telefono 0708592281 e 0708592630 dalle ore 09,00 alle ore 13,30, oppure inviare una mail a

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.