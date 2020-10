Era partito da Amsterdam, Paesi Bassi, con destinazione Funchal, Madeira, in Portogallo, ma una piccola avaria non di poco conto l’ha costretto a fare marcia indietro, con lo stupore dei suoi passeggeri. L’incidente è accaduto a bordo di un Boeing 737-800 della TUI fly Belgium (registrato OO-JAV) in volo il 3 ottobre da Amsterdam a Madeira: una volta sul canale della Manica mentre ha raggiunto l’altitudine di crociera di FL360 vicino a Gernsey / Jersey, l’indicatore della velocità improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente.

Il comandante ha subito informato i passeggeri che comunque non c’era alcun pericolo per la loro incolumità . A un’ora e mezzo dalla partenza i piloti hanno quindi deciso di interrompere il viaggio e di rientrare a Amsterdam. Un altro Boeing 737-800 della TUI fly Belgium (registrato OO-JAQ) è stato schierato per operare il volo per Funchal. È arrivato a destinazione con un ritardo di 4 ore. A documentare la rotta invertita dell’aereo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato il sito “Flight Radar 24” che su Twitter ha pubblicato il percorso del volo, spiegando quanto accaduto.

L'articolo L’aereo decolla e torna indietro: “L’indicatore della velocità è inaffidabile” proviene da Casteddu On line.