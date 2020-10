Mafia: Maraventano, frase infelice dettata da rabbia

Dichiarazione choc, 'non c'è più mafia di un tempo'. E' polemica

"Ho voluto solo scuotere le coscienze della gente - aggiunge - sul fatto che stiamo assistendo a una 'invasione' da parte dei migranti, con un governo complice. Ma tutto questo non vuol dire certamente che sono a favore della mafia, per me parla la mia storia".

(ANSA) - LAMPEDUSA, 04 OTT - "E' stata una frase infelice dettata dalla rabbia e dal momento terribile che sta vivendo il nostro paese ma io mi sono sempre battuta contro tutte le mafie, a cominciare da quella nigeriana". Così l'ex senatrice della Lega ed ex vice sindaco di Lampedusa Angelo Maraventano commenta all'ANSA le polemiche seguite al suo intervento choc a Catania, dal palco della manifestazione a sostegno di Matteo Salvini, sul fatto che "non esiste più la mafia 'sensibile e coraggiosa' di un tempo".

Fonte: La Nuova Sardegna

