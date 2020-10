In Sardegna il record mondiale di lunga vita. Alberi e centenari nascono e muoiono insieme…

E l’obiettivo era quello di realizzare lungo le coste villaggi con un target turistico ben preciso: cinesi di mezza età o anziani. Mare, cibo buono. Okay, ma la chiave per portare i vacanzieri (si parlava anche di voli diretti Cina-Sardegna) era quella: l’isola della lunga vita .

Dal 1948 i centenari a Villagrande e Villanova sono stati quarantasei. Ora sono in cinque, tre uomini e due donne. La genetica conta, spiega Usai, forse al 70-80 per cento. Il resto lo fa lo stile di vita. E il pastoralismo, l’esistenza all’aria aperta a contatto con la natura, è più di una spiegazione. Non solo Villagrande. Quella è la capitale, ma il discorso può essere esteso a tutta la Sardegna.

Lui era uno dei campioni che ha portato a Villagrande il primato mondiale di longevità, assegnato nel 2011 secondo criteri scientifici molto rigoroso. A Okinawa, dall’altra parte del mondo, c’è il record di longevità femminile. Ma in Ogliastra dicono che nella finalissima senza distinzione di sesso vincerebbero loro: le donne di Villagrande- affermano con sicurezza- muoiono molto dopo gli uomini di Okinawa. Centenari lucidi: tziu Michelino- raccontano le cronache- due estati fa era nella poltrona d’onore come presidente della selezione regionale di Miss Italia.

Ma quello che è stato studiato dopo dice che il soprannaturale c’entra fino a un certo punto. C’entrano invece cose più tangibili come il latte, il formaggio e forse anche il vino. C’entrano l’aria buona che in quella zona è un miscuglio di brezza marina è fresco di montagna e mare. E poi c’è il fattore sociale.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a