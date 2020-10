Assemini, Eni lascia Macchiareddu? “Contatti con altre società solo in fase preliminare”

“Eni Rewind tiene a ribadire che a oggi i contatti in corso sono nelle fasi preliminari, e che risulta quindi prematuro fornire ulteriori informazioni, anche in ragione dei vincoli di riservatezza concordati con le imprese interessate”.

Quest ala posizione di Eni in una nota stampa dopo la denuncia dei giorni scorsi consigliere regionale dei Riformatori Michele Cossa riguardo a un probabile abbandono della società in una interrogazione rivolta al Presidente della Regione che ha presentato anche un’interrogazione Presidente della Regione Christian Solinas e agli Assessori dell’Industria, Anita Pili, e del Lavoro Alessandra Zedda.

“Rispetto alle indiscrezioni apparse sulla stampa Eni Rewind, proprietaria della Società Ing. Luigi Conti Vecchi nel sito di Macchiareddu ad Assemini, precisa che nonostante i significativi investimenti fatti nel recente passato per rilanciare le attività relative alla produzione del cloro soda, queste continuano a essere strutturalmente in perdita da molti anni. Di conseguenza, la società ha avviato un confronto preliminare con alcuni qualificati operatori del settore del cloro soda che hanno manifestato interesse a dare continuità alle produzioni del sito industriale di Assemini e presenteranno un valido piano industriale di sviluppo”.

