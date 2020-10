Juventus-Napoli non si gioca, la Asl ferma i giocatori del Napoli: il Covid mette a rischio la serie A. Due giocatori del Napoli positivi, la Asl ferma i giocatori di Gattuso in partenza per Torino: per evitare un nuovo possibile cluster di contagi come quello del Genoa, con Elmas e Zielinsky positivi, dovranno restare in isolamento per 14 giorni. Un precedente che rischia di condizionare il campionato, perchè le squadre che giocano le Coppe hanno solo una data possibile per recuperare le partite. E a questo punto è la Asl che ha “sovraordinato” il protocollo della Fgci, che invece avrebbe consentito con due positivi il regolare svolgimento della partita. Cosa accadrà in futuro?

