Tim, in sette mesi la fibra ottica arriverà in 213 comuni della Sardegna

Nel mese di settembre connessi 49 centri

CAGLIARI. Sono 213 i Comuni della Sardegna nei quali Tim ha effettuato in sette mesi interventi di cablaggio per portare la fibra ottica nelle cosiddette «Aree Bianche», con l'obiettivo di dare una risposta concreta alle esigenze di connettività delle zone più periferiche e a bassa densità abitativa del Paese. Un aiuto per superare il digital divide arriva quindi in 11 Comuni nella città metropolitana di Cagliari, 26 nella Provincia di Nuoro, 52 in quella di Oristano, 38 nella provincia di Sassari e 86 nel Sud Sardegna. Nel solo mese di settembre l'estensione ha riguardato 49 centri dell'Isola.

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a