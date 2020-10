Lo scomparso mentre cercava i funghi a Capoterra era sul treno a Roma

Una task force lo cercava da due giorni, ma lui aveva lasciato la casa della sorella senza avvisare nessuno

Lo hanno cercato insistentemente giorno e notte agenti forestali, carabinieri, soccorso alpino, vigili del fuoco, volontari. Quando si cominciava a temere per la sua sorte, questa mattina lo hanno individuato gli agenti della Polfer sul treno da Civitavecchia a Roma. Ha detto solamente che non aveva ritenuto doveroso informare la sorella e il cognato che lo ospitavano da nove mesi.(Luciano Onnis)

Mariano Incani, invalido di 57 anni originario di Capoterra, erano uscito la mattina di giovedì da casa della sorella, dove si trovava da nove mesi, senza dire che sarebbe partito per Roma per tornare dove risiedeva precedentemente. Quando sorella e cognato non lo avevamo visto rientrare per il pranzo e neppure il pomeriggio, hanno denunciato la scomparsa vai carabinieri indicando la zona dove altre volte era andato a cercare funghi, località Is Olias nei monti fra Capoterra e Assemini.

Fonte: La Nuova Sardegna

