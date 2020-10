Tre giovani arrestati dopo una razzia di piante di canapa sativa nel Sulcis

VILLAMASSARGIA. Furto di piantine di canapa sativa in un’azienda agricola di Villamassargia autorizzata alla coltivazione, i carabinieri colgono i ladri in flagranza, di cui uno minorenne: due vengono bloccati, uno scappa in auto e viene raggiunto dopo 20 chilometri. La scorsa notte carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Iglesias, supportati dai colleghi della stazione di Portoscuso, sono intervenuti nell’azienda nelle campagne di Villamassargia dopo che il titolare aveva chiamato il 112 segnalando un'autovettura sospetta e movimenti strani all'interno dell'azienda dove è coltivata una piantagione di canapa sativa, una qualità di marijuana con una piccolissima percentuale di principio attivo Thc, classificata dal legislatore come pianta officinale. L'intervento tempestivo dei militari ha consentito di bloccare nella flagranza del reato 2 ragazzi (1 di questi minorenne), intenti ad asportare alcune piante e di intercettare l'autovettura segnalata che intanto si era data alla fuga. La pattuglia dell'Arma si è messa alle costole del fuggitivo, un ragazzo poco più che ventenne, che dopo circa 20 chilometri di inseguimento è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. Nell’auto c’erano altre piante di canapa poco prima estirpate. In realtà gli inseguitori non hanno forzato la mano, hanno giustamente mantenuto il contatto visivo con l'inseguito, chiedendo alla centrale operativa dei carabinieri di Iglesias di far intervenire altre pattuglie in supporto ad attendere in alcuni punti determinati il fuggitivo per sbarrargli la strada. Accompagnati in caserma per i dovuti accertamenti, i tre giovani sono stati infine dichiarati in arresto.(luciano onnis)

Fonte: La Nuova Sardegna