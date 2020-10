Gavoi, quattro cittadini positivi al Covid: “Situazione preoccupante”

Gavoi, altri 4 cittadini positivi. “Il monitoraggio attraverso tamponi molecolari portato avanti dalle autorità sanitarie sui cittadini di Gavoi non si ferma”, scrive Giovanni Cugusi, sindaco di Gavoi. “Da lunedì scorso, giorno in cui si sono svolti i tamponi in drive in, decine di persone si sono recate a Nuoro per il tampone e altrettante hanno ricevuto la visita dell’unità mobile dell’ASSL che sarà a Gavoi per i tamponi domiciliare anche nella giornata di oggi.

Dallo screening di questi giorni sono emersi purtroppo altri 4 casi di positività appartenenti a nuclei familiari già in quarantena.

Ieri mattina ho partecipato a un conferenza con il Prefetto e le autorità sanitarie sulla situazione di crisi. Al rappresentante del Governo sul territorio e alla direttrice ASSL di Nuoro abbiamo chiesto che siano prontamente risolti i problemi dei laboratori affinché si possano processare più tamponi con alta affidabilità e si possano fare altre azioni massive di analisi sulla popolazione.

Nelle prime ore di questa mattina sullo stesso tema ho interloquito con il Responsabile dell’Igiene Pubblica di Nuoro che ha garantito un forte impegno per la soluzione dei problemi e sulla tempestiva accelerazione delle procedure di analisi.

La situazione continua a essere preoccupante e tutti dobbiamo attuare comportamenti corretti e responsabili utilizzando i DPI, tenendo il distanziamento e riducendo i contatti a quelli necessari soprattutto a tutela delle persone più vulnerabili. Gioco forza il contagio ha una forte incidenza in ambiente domestico; è quindi necessario aumentare il livello di precauzione anche in ambito familiare”.

