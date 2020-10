In bici sulla corsia dei bus, migrante multato a Cagliari: “Non sapevo fosse vietato”

Multato perchè non ha rispettato il Codice della strada. Le biciclette, nelle corsie dei pullman, non possono passare: e, quando gli agenti della polizia Municipale, ieri, alle 15:25, hanno visto Fousseni H, migrante malese di 24 anni, transitare con la sua Carratt in via Paoli nel tratto dedicato ai bus, l’hanno fermato e multato. 83 euro, “solo” 58,10 se si paga la multa entro cinque giorni. E il giovane, dispiaciuto e rammaricato, ha scritto a Casteddu Online. Non cerca giustificazioni, “pagherò la multa anche se sono disoccupato”, afferma: “Ho sempre girato la città in bici, anche per lavorare durante il lockdown, da Flumini a Cagliari, perché non c’erano i pullman. Sinceramente non ho mai saputo che non potevo passare in bici nella corsia dei mezzi pubblici, vivo a Cagliari da cinque anni, adesso sono disoccupato e sto studiando per la patente. Se avessi saputo che è vietato non l’avrei mai fatto, ci sono migliaia di persone che sanno niente di questa legge”, spiega Fousseni.

“La polizia sta facendo il suo lavoro e sono molto fiero di loro. Non sono italiano ma vivo qui, quindi devo partecipare anch’io per lo sviluppo di questa bellissima città. Ma prendere la multa per una cosa che non ho mai saputo che è vietato mi ha fatto rimanere molto male. Ho sempre incontrato la polizia, carabinieri e polizia Municipale nella corsia dei mezzi pubblici, ma nessuno mi ha mai fermato o avvisato che stavo sbagliando”.