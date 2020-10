Capoterra, cercatore di funghi disperso dal primo ottobre

Non si hanno più notizie da quasi due giorni del 56enne Mariano Incani sparito a Monte Arcosu

Sul posto anche il Centro di coordinamento mobile del Sass e i tecnici di ricerca. Le battute in cerca dell'uomo continueranno anche durante la notte. Domani mattina si alzeranno in volo anche gli elicotteri dei vigili del fuoco e quello dei carabinieri che perlustreranno il territorio dall'alto.(luciano onnis)

CAPOTERRA. Un cercatore di funghi di Capoterra, Mariano Incani, di 56 anni, è disperso da ieri mattina 1 ottobre nel compendio di Monte Arcosu. È in corso la ricerca, in particolare in località Is Olias, da parte del Soccorso Alpini, dei vigili del fuoco, carabinieri, forestali, polizia locale di Capoterra e di Assemini e diverse associazioni di volontariato di protezione civile.

Fonte: La Nuova Sardegna

