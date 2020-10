Centro commerciale Riu Saliu, il Comune di Monserrato lo rivuole indietro: guerra con la coop Cento

Scaduta la concessione d’uso del centro commerciale Riu Saliu: il Comune lo rivuole indietro. Una vasta area situata in via Argentina, concessa alla cooperativa Cento che per 25 anni ha incassato gli affitti delle attività presenti all’interno della struttura, in cambio di investimenti a favore dell’area di 253.815,00 euro ( 507.630.000 delle vecchie lire dell’epoca).La cooperativa però non ci sta e “tramite l’avvocato Giuseppe Moffa – come si legge nella delibera di giunta – nonostante la richiesta della Amministrazione volta a palesare l’urgenza atta a rientrare nella disponibilità dell’immobile, comunicava che “la Cooperativa non intende rilasciare alcun bene se non alla scadenza di quanto contrattualmente previsto” “.Si parla di cifre importanti, decine di migliaia di euro annuali incassati con gli affitti dei locali e che è giusto “che ora il centro commerciale ritorni al comune” spiega il sindaco Tomaso Locci. Massimo impegno quindi da parte dell’amministrazione comunale per risolvere la questione e attivare eventuali azioni risarcitorie per l’eventualità in cui il bene dovesse presentare vizi manutentivi, nonché azioni restitutorie in riferimento a canoni indebitamente percepiti dalla Cooperativa Cento nei periodi successivi alla scadenza della concessione.

