Cagliari, revocato l’affidamento in prova: 46enne finisce in carcere

Stamattina a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno tratto in arresto il 46enne C.E., gravato da precedenti denunce a carico, in ottemperanza a un’ordinanza di revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. Dovrà prossimamente espiare una pena residua di cinque anni di reclusione per i reati di lesioni personali e rapina, nel frattempo divenuta esecutiva.

L’uomo, rintracciato per strada dai militari che lo ricercavano da qualche giorno, è stato condotto in caserma e, dopo la redazione e la notifica di alcuni atti, è stato tradotto alla casa circondariale di Uta, dove dovrà permanere per il prossimo periodo.

