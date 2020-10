La Nuova in edicola il 2 ottobre: nuovi casi di coronavirus e inchiesta sui musei a Sassari

Nautica, curiosità sulle liste elettorali e l'esordio casalingo della Dinamo fra gli altri argomenti trattati sul giornale

SASSARI. Sulla Nuova Sardegna in edicola il 2 ottobre in primo piano i nuovi casi di Covid in Sardegna. I lettori troveranno anche un'inchiesta sui musei sassaresi che sono chiusi.

Molto interessante un servizio su quella che risulta una autentica Babele delle liste dei candidati che corrono per un posto nei consigli comunali che verranno rinnovati nell'isola a fine mese.

Per l'economia, un focus sul Salone della nautica di Genova dove il settore nell'isola scopre di aver trascorso una estte molto migliore rispetto alle previsioni fosche della vigilia.

Per lo sport, ultime battute del calcio mercato con il Cagliari che continua a inseguire il ritorno in Sardegna di Nainggolan e la Dinamo che prepara l'esordio stagionale in casa contro Trieste nella serie A di basket