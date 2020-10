I soldi per le scuole destinati alla festa di San Lorenzo, polemica a Monserrato

Passa in consiglio comunale la variazione di bilancio a favore della festa di San Lorenzo non senza creare discrepanze tra i consiglieri: “aver dirottato soldi risparmiati come conseguenza della chiusura delle scuole causa Covid per, sostanzialmente, fare delle feste, è stata una scelta che disapprovo fortemente” spiega la consigliera di minoranza Miriam Picciau.

“È stato giusto aiutare il comitato di San Lorenzo – sottolinea Andrea Zucca nel suo intervento – in tutta Monserrato non credo ci sia nessuno contrario al fatto che si siano svolte le celebrazioni, il sindaco e la giunta hanno fatto bene a contribuire. Sarebbe stato meglio che quei soldi fossero stati impegnati sempre per le scuole. A mio giudizio sarebbe stato meglio reperire il contributo per la ricorrenza in altro modo”.

Tutte le richieste effettuate dai dirigenti scolastici sia delle scuole pubbliche che paritarie sono state soddisfatte per tempo con ingenti contributi da parte dell’amministrazione comunale. “Abbiamo dirottato un finanziamento di 8500 euro proprio per la messa in sicurezza delle scuole – spiega il sindaco Tomaso Locci – a causa del Covid-19 il comitato non era riuscito a raccogliere con la questua nemmeno un euro”. Un contributo anche per non interrompere la tradizione dei monserratini che non influirà sulle esigenze dei cittadini fortemente colpiti dall’emergenza sanitaria ancora in corso.

