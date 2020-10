Cagliari, seconda scuola chiusa per ratti: dopo il Pacinotti stop alle lezioni alla Foscolo

Guerra ai ratti. Chiudono la Ugo Foscolo e il Pacinotti per derattizzazioni. E gli alunni vanno in vacanza. La richiesta di chiusura dei locali scolastici arriva dai dirigenti degli istituti. La Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “Ugo Foscolo” ha chiesto oggi la chiusura per l’intervento di derattizzazione presso i locali di via Talete. La Pro Service spa incaricata della attività di derattizzazione comincerà i lavori domani per concludere il 5 ottobre. Il sindaco Truzzu ha ordinato la chiusura dei locali della scuola per tutto il periodo di trattamento e prima della riapertura dovranno essere effettuate la pulizia e l’areazione dei locali.

Derattizzazione anche al liceo Pacinotti di via Liguria, i lavori riguarderanno l’androne principale della scuola. L’istituto resterà chiuso da domani fino al 7 ottobre.

