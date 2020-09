Maltempo ad Alghero nel week end: rinviati i concerti per San Michele

Saltano Dirotta su Cuba, Ron e Caputo, confermata Tosca il 29

Confermato, sempre a Lo Quarter, anche l'appuntamento del 28 settembre con il concerto «Costa Oest a LLevant» di Davide Casu organizzato dalla Plataforma per la Llengua. Tutte le informazioni, anche quelle relative alla richiesta di rimborsi, e gli aggiornamenti sulle eventuali variazioni del resto degli appuntamenti del cartellone eventi di Sant Miquel, saranno disponibili in tempo reale sul sito www.algheroturismo.it e sui canali social collegati. (Ansa).

Condizioni meteo più favorevoli si prospettano per il 29 settembre, quando gli algheresi e i visitatori potranno assistere al concerto di Tosca con Franca Masu, appuntamento clou della manifestazione. Sono stati invece rinviati i concerti di Dirotta su Cuba, Sergio Caputo e Ron, in programma rispettivamente il 25, 26 e 27 settembre. D'accordo con gli entourage degli artisti, Comune, Fondazione e Bayou Club Events stanno lavorando per individuare le nuove date per programmare le esibizioni degli artisti nei prossimi mesi.

ALGHERO. A causa di previsioni meteo avverse, con pioggia prevista per il prossimo fine settimana, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Bayou Club Events hanno deciso di rinviare tre dei quattro appuntamenti del nuovo format pensato ed allestito in occasione di San Michele, patrono della città, con l'obiettivo di dare continuità alla programmazione degli eventi e promuovere il turismo anche nei mesi spalla e nei periodi dell'anno più lontani dalla stagione balneare.

