Auguri alla nonnina di Cagliari, Adele Anedda compie 105 anni

E’ nata nel 1915 nell’anno della prima guerra mondiale, quando Cagliari era governata da Ottone Bacaredda. E oggi Adele Anedda ha compiuto 105 anni. Per lei l’abbraccio delle figlie e dei 2 nipoti e l’attestato dell’amministrazione consegnatole dal presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco.

Cagliaritana, di origini seuesi, vedova del dentista Putzolu, Adele Anedda è l’unica in vita di 9 fratelli. Ed è la terza nonnina di Cagliari, più grandi di lei solo altri due anziani nato nello stesso anno, ma qualche mese prima.

