Atterraggio di emergenza per aereo Pence

Impatto con alcuni uccelli, il vicepresidente incolume

(ANSA) - WASHINGTON, 23 SET - Momenti di paura a bordo dell'Air Force Two, il Boeing su cui viaggia il vicepresidente degli Stati Uniti. Di ritorno a Washington dal New Hampshire, l'aereo subito dopo il decollo è dovuto di nuovo atterrare in emergenza al Manchester-Boston Regional Airport dopo un impatto con alcuni uccelli che hanno provocato un danno ai motori. Lo riporta la Cnn. A bordo il vicepresidente Mike Pence. Nessuno è rimasto ferito. Pence era in New Hampshire per la campagna elettorale e si è imbarcato su un aereo cargo per tornare nella capitale.