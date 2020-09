Cagliari, domani l’ultimo saluto ad Andrea Olla: “Tutti in bici dalla chiesa al cimitero”

Un corteo di ciclisti attraverserà la città da piazza Giovanni XXIII fino al cimitero di San Michele. E’ l’omaggio dei ciclisti cagliaritani ad Andrea Olla, l’ecologista 75 enne morto oggi dopo una vita spesa nella lotta per la mobilità sostenibile, la difesa dell’ambiente, la pace e i diritti umani. L’appuntamento è per domani in piazza Giovanni XXIII alla chiesa di San Paolo alle 15:30. “Tutti in bicicletta; per accompagnare Andrea, dopo il funerale, nel tragitto verso la sua nuova dimora”, scrive l’ex senatore M5S Roberto Cotti.

Cotti ha lasciato un ricordo personale di Olla su Facebook. “Io, Andrea Olla e Gianni Vargiu. Era il 1992, quando in una stanza di una sede di associazioni in vico Nuoro, Andrea ci propose di fondare anche a Cagliari una associazione di ciclisti che si impegnasse per far diventare Cagliari una città ciclabile. Non una associazione di ciclisti della Domenica, ma di chi vedeva il futuro della bici come mezzo di spostamento quotidiano. Scegliemmo unanimemente di chiamarla “Città ciclabile” come una analoga associazione di Firenze. Allora ad usare la bici nel traffico cittadino di Cagliari eravamo davvero 4 gatti, ci conoscevamo quasi tutti e tutte le volte che due ciclisti ci incrociavamo, ci salutavamo, come appartenenti alla stessa tribù di strani. Da allora, quasi sempre su iniziativa di Andrea, abbiamo fatto tante cose, le prime proposte di piste ciclabili a Cagliari, le prime mozioni approvate dal Consiglio comunale, nonostante la contrarietà dell’allora sindaco Delogu, che di biciclette nel traffico non ne voleva sapere! Ad Andrea va gran parte del merito dell’organizzazione del primo cicloraduno nazionale della Federazione Amici della bicicletta (Cagliari 1999), e l’idea di portare anche a Cagliari la pedalata “Critical Mass”, idea nata da una telefonata tra me ed Andrea, ed una successiva appassionata riunione nella sede di via Nuoro, in cui concordammo il punto di ritrovo da me proposto, piazza Repubblica (dopo oltre 15 anni è ancora lo stesso). Abbiamo passato quasi 30 anni a parlare con sindaci ed assessori, con risultati certo ancora modesti, ma che comunque hanno dato il via all’uso della bicicletta in città.

Con Andrea Olla abbiamo condiviso l’impegno anche in altri ambiti (come la pace e il disarmo o la difesa del verde di Cagliari).

Quando c’era da impegnarsi per cambiare il mondo Andrea c’era. E per questo, a chi vorrebbe cambiare il mondo, Andrea mancherà”.

