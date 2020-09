Tutto esaurito per l’Omaggio a Ennio Morricone all’Arena del Parco della Musica

Venerdì 25 settembre alle 20.30 e sabato 26 settembre alle 20.30 si conclude, all’Arena del Parco della Musica di Cagliari, classicalparco, con l’esibizione di Orchestra e Coro del Teatro Lirico, per un sentito e doveroso Omaggio a Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio scorso a 91 anni, che ha riscosso grandissimo interesse nel pubblico che, ormai da giorni, ha determinato il tutto esaurito in entrambe le serate.

A dirigere i due concerti finali, intitolati appunto “Morricone dirige Morricone”, è stato invitato Andrea Morricone, figlio del maestro che vanta numerose collaborazioni con teatri e festival musicali e che è al suo debutto a Cagliari, mentre nei ruoli solistici si esibiscono: Vittoriana De Amicis (soprano), Rocco Zifarelli (chitarra elettrica), Giovanni Civitenga (basso elettrico), Massimo D’Agostino (batteria), Leandro Piccioni (pianoforte, tastiere). Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

classicalparco, l’attività musicale estiva 2020 del Teatro Lirico di Cagliari che comprende lirica, concerti e danza che ha inaugurato la nuovissima Arena all’aperto del Parco della Musica di Cagliari (piazza Amedeo Nazzari) e che ha sempre registrato, in luglio e agosto, il gradimento del pubblico che ha gremito la platea, è proseguito anche per tutto il mese di settembre.

Ogni spettacolo inizia alle 20.30, ha una durata complessiva di circa 80 minuti e non prevede l’intervallo.

L’Arena all’aperto del Parco della Musica è una nuova, importante struttura per spettacoli della città, situata nella piazza Amedeo Nazzari tra il Teatro Lirico e il Conservatorio di Musica, che è stata inaugurata quest’anno in forma “ridotta”, a causa del rigoroso rispetto delle normative di sicurezza sanitaria anti COVID-19, come da dettagliato Protocollo aziendale in allegato.

L’Arena prevede una platea di 1250 sedute, utilizzabili solo per 490 posti numerati a causa del distanziamento interpersonale imposto.

Il palcoscenico coperto di 12,50×12,50 metri, è racchiuso in una scatola scenica nera alta circa 8 metri che contiene gli impianti illuminotecnici e fonici, presenti anche sulle 4 torri ai lati della platea e del “golfo mistico”. Quest’ultimo è di ampiezza maggiorata, sempre per il rispetto del distanziamento imposto dell’emergenza COVID-19, ed è la causa della riduzione delle sedute per il pubblico che, in normali condizioni, raggiungerebbero poco meno di 2000 posti.

Sono anche presenti 3 gazebo lungo il percorso d’ingresso del pubblico, utilizzati come postazioni di controllo temperatura, verifica biglietti ed igienizzazione obbligatoria delle mani.

I biglietti serali includono, oltre l’indicazione del posto numerato, anche l’orario d’ingresso all’Arena, in base ai tre settori della platea, in modo da contingentare il flusso del pubblico.

L'articolo Tutto esaurito per l’Omaggio a Ennio Morricone all’Arena del Parco della Musica proviene da Casteddu On line.