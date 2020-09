Elezioni a Quartu, c’è la decima lista che sostiene Christian Stevelli sindaco: si chiama “Io sono Quartu”

Quartu Sant’Elena, elezioni amministrative: “Io Sono Quartu” sarà la decima lista della coalizione che sostiene la candidatura di Christian Stevelli alla carica di sindaco. “Io Sono Quartu” sarà una lista civica formata da giovani quartesi. “Giovani che si sono distinti nel lavoro, nell’università, nello sport e che oggi per la prima volta si mettono in gioco per cambiare la propria città – spiega il coordinamento della lista – sarà una lista dinamica, inclusiva che con entusiasmo contaminerà tutta la coalizione”.“C’è chi di giovani parla, c’è chi, come noi, li mette al centro e li rende protagonisti di un cambiamento vero e profondo” così Christian Stevelli ha commentato l’allargamento della coalizione, “in tempi di antipolitica” prosegue Stevelli, “dove le istituzioni sembrano così lontane dai cittadini, esperienze come questa sono un segnale di speranza. Sono sicuro che i giovani di Io Sono Quartu sapranno dare un apporto determinante alla campagna elettorale e al futuro governo della città”. In questi giorni la lista “Io sono Quartu” è al lavoro per scrivere il programma insieme alla coalizione. “Una coalizione che cresce diventa plurale, dinamica, unita”.Io Sono Quartu si aggiunge al Psd’Az, i Riformatori Sardi, la Lega, Forza Italia, Fratelli D’Italia, Sardegna Forte, Udc-Podeus-Uds, Noi Per Quartu e Sardegna Venti20. “Il collante sarà il programma, ampio, condiviso, scritto insieme ai cittadini. Pensato per cambiare la città”.

