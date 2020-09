Il Cagliari a Reggio Emilia con tanta voglia di stupire

Esordio col Sassuolo per i rossoblù, partire bene metterebbe benzina nel motore. Dubbi in attacco e a centrocampo, Sottil può affiancare Simeone e Joao Pedro

CAGLIARI. Nel tweet che Di Francesco ha fatto ieri sul suo profilo, parla di spirito che si sta costruendo, di voglia di dare sempre tutto. Il tecnico del Cagliari conosce bene la realtà Sassuolo, che ha contribuito colo suo lavoro a portare in alto. Sa che alla sua attuale squadra non è capitato un esordio facile. È consapevole che partire con un risultato positivo mette benzina nel motore, ti aiuta ad affrontare meglio le difficoltà di un campionato cominciato con la spada di Damocle del Coronavirus sulla testa. Sa anche che mancano ancora due-tre tessere per completare il suo puzzle. La prima sarà Godin, difensore centrale che darà solidità alla difesa (lunedì dovrebbe arrivare l'ufficialità), le altre un centrocampista (il sogno resta Nainggolan) e forse un esterno sinistro. Scelte. Forse ci sarà una sola faccia nuova nella formazione che comincerà la partita al Mapei Stadium. Quella di Riccardo Sottil, che completerà il tridente. Forse, perchè il tecnico potrebbe scegliere una soluzione diversa, avanzando Nandez. Riserva che il mister scioglierà solo all'ultimo momento.

In realtà un altro dubbio c'è, in difesa. Klavan sembra certo del posto, Walukiewicz e Pisacane si contendono l'altra maglia da centrale. In attacco Simeone è il titolare (Pavoletti è ancora in ritardo di condizione e può tornare utile in corsa), Joao pedro giocherà a sinistra, un ruolo nuovo per il brasiliano che la scorsa stagione è stato il bomber dei rossoblù e vuole ripetersi. magari migliorando quota 18 gol. Gli emiliani. L'allenatore è lo stesso, De Zerbi, il modulo non cambia: 4-2-3-1. Il Sassuolo è una squadra che nella passata stagione ha fatto del possesso palla un'arma importante. Caratteristica che non ha sicuramente perso. Ha mantenuta lo zoccolo duro e si presenta come una formazione ostica, imprevedibile, con giocatori abili nell'uuno contro uno. L'allenatore del Sassuolo dovrà fare a meno di Boga, che sarà sostituito da Haraslin. Squalificato Peluso, out pure Magnanelli: a centrocampo con Locatelli ci sarà Obiang. Conferme in attacco per Berardi, Djuricic e Caputo. Con quest'ultimo che fa un po' paura.Numeri. Roberto De Zerbi ed Eusebio Di Francesco si sono incontrati solo tre volte. Il tecnico del Cagliari ha vinto in due occasioni, contro una vinta dall'attuale mister neroverde. Sono s le volte in cui Di Francesco ha sfidato il Sassuolo da avversario, con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e ue sconfitte. C

ontro il Cagliari, invece, De Zerbi ha vinto solo una volta, alla quale sia aggiungono tre pareggi e tre sconfitte. Il record di gol in un singolo match dei neroverdi nel massimo campionato risale al maggio 2017: 6-2 proprio contro i sardi al "Mapei". L'arbitro. Secondo incrocio tra il Marinelli e il Sassuolo. Il fischietto di Tivoli ha diretto infatti la gara col Parma al "Tardini", vinta per 1-0 dai Ducali nello scorso campionato. È' invece la prima volta che il Cagliari viene diretto Marinelli.©RIPRODUZIONE RISERVATA