Fiamme a Segariu, distrutti 4 ettari di macchia mediterranea e pineta

L’incendio ha interessato circa 4 ettari di macchia mediterranea e pineta, l’area colpita dalle fiamme era limitrofa ad un rimboschimento di eucaliptus interessato però solo marginalmente. L’intervento tempestivo del personale antincendio ha evitato che le fiamme si propagassero in modo incontrollato. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle ore 17.35 mentre il personale a terra è tutt’ora sul posto per ultimare l’attività di bonifica.

L’incendio si è sviluppato in agro del Comune di Segariu, in località “M.te Ollioni”, dove è intervenuto, proveniente dalla base di Villasalto, un elicottero leggero mod. AS350B3 del Corpo forestale. Il D.O.S. della Stazione forestale di Sanluri ha diretto le operazioni di spegnimento coadiuvato dal proprio personale eliportato. Sul posto sono intervenuti una squadra di Forestas, del cantiere di Santa Lucia di Monastir, e 2 squadre di volontari di protezione civile provenienti da Segariu e Guasila.

