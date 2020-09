E’ stata ritrovata dai Carabinieri, dopo che il padre si è presentato nella caserma di Carbonia per denunciare la scomparsa della figlia minore, una 17enne allontanatasi dalla propria abitazione nella notte tra il 17 e il 18 settembre.

Una bravata che ha messo in allarme i familiari tanto che in serata avevano deciso di rivolgersi alla stazione carabinieri. Mentre il padre segnalava la scomparsa della figlia, i militari hanno avviato immediate attività di ricerca della giovane. Grazie al monitoraggio dei social network i Carabinieri hanno trovato delle foto scattate qualche minuto prima, che ritraevano la ragazzina in compagnia di un ragazzo. Identificato, l’epilogo positivo della vicenda si è avuto ancor prima che il padre formalizzasse l’atto della denuncia.

I militari hanno infatti rintracciato la 17enne a casa di un 25enne, già noto per le sue vicende giudiziarie, e la minore, in buone condizioni di salute, in serata è stata riaffidata ai genitori.

L'articolo Carbonia, 17enne si allontana nella notte da casa: ritrovata grazie a una foto sui social proviene da Casteddu On line.