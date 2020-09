Usa, morta giudice Ruth Bader Ginsburg

Icona liberal e delle donne, sarà battaglia per la successione

(ANSA) - NEW YORK, 19 SET - Il giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg è morta a 87 anni, in seguito a complicazioni per un tumore al pancreas. Aveva 87 anni. Nominata da Bill Clinton, era alla Corte Suprema dal 1993. Nata a Brooklyn il 15 marzo del 1933,è stata per decenni icona dei liberal e paladina dei diritti delle donne. La sua scomparsa offre al presidente Donald Trump la possibilità di cementare la maggioranza conservatrice alla Corte Suprema americana, dove ha già nominato Neil Gorsuch e Bret Kavanaugh. I dem chiedono che il successore di Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema sia scelto dopo le elezioni presidenziali dal vincitore. Lo ha detto il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer. "Gli americani dovrebbero dire la loro nella scelta del prossimo giudice della Corte Suprema".

Fonte: La Nuova Sardegna

