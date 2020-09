Disifenstazioni a Cagliari, Quartu, Capoterra e Decimo dal 21 al 25 settembre

La Città Metropolitana di Cagliari ha programmato, per la settimana che va dal 21 al 25 settembre 2020, disinfestazioni per il controllo degli scarafaggi nei comuni di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Decimomannu, Capoterra, e derattizzazioni a Quartu.

DEBLATTIZZAZIONI – L’attività di disinfestazione, attuata dal settore Tutela Ambiente attraverso il servizio Antinsetti e la società partecipata Proservice S.p.A., si svolgerà in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria secondo il seguente calendario:

Lunedì 21.09.2020

• Cagliari (dalle ore 8 alle 12): vie Mascagni, Scarlatti, Paganini, Ponchielli, Canepa, Perosi, Monteverdi, Leoncavallo;

• Quartu Sant’Elena (dalle ore 8 alle 13): vie Diaz (tratto compreso tra la Via Messina e la Via Mentana), Lisbona (tratto compreso tra i Cv. 24 ed i Cv. 46), Nurra, Addda, Malta (tratto compreso tra la Via S. Antonio e la Via P. Serra), Gorizia (tratto compreso tra la Via Foscolo e la Via Leopardi), Tirso (tratto compreso tra la Via Volturno e la Via Flumenodsa), Caboto, Simbilis (tratto compreso tra la Via Perra e la Via S. Antonio), Manara (angolo con Via G.B. Vico), De Cristoforis (tratto compreso tra la Via Settembrini e la Via Vico), Su Forti (tratto compreso tra la Via Melibodes e la Via Othoca), Vico (tratto compreso Tra la Via Troeste e la Via Negri);

• Decimomannu (dalle ore 8:30 alle 11:30): vie Deledda più vico, Foscolo più vico, Michelangelo, Stazione.

Martedì 22.09.2020

• Cagliari (dalle ore 8:30 alle 11:30): Base Navale sita in p.zza Marinai d’Italia;

• Capoterra (dalle ore 8:30 alle 11): via Serpentara;

• Decimomannu (dalle ore 8:30 alle 11:30): vie Regina Elena (tratto via Parrocchia e via Dante), Parrocchia, traversa Mercato, Figari, Carducci, E. D’Arborea e vico E. D’Arborea, Petrarca.

Mercoledì 23.09.2020

• Cagliari (dalle ore 8:30 alle 11:30): Comprensorio Alloggiativo M.M. sito in via Vergine di LLuc e Caserma Pol Nato sita in viale Calamosca;

• Quartu Sant’Elena (dalle ore 8 alle 10:30): vie Levante, Silesu (tratto compreso da Via S’Arrulloni a Fine Strada), Gramsci, Strauss (tratto compreso tra la Via Chopin e la Via Salieri), Svezia (tratto compreso tra la Via Grecia ed il Cv. 57);

• Quartu Sant’Elena (dalle ore 10:30 alle 11:30): vie Ippolito Nievo (tratto compreso tra la Via Settembrini e la Via Tommaseo), San Salvatore (tratto compreso tra la Via Fiume e la Via Filzi);

• Quartu Sant’Elena (dalle ore 11:30 alle 13:30): vie Pascoli (tratto compreso tra la Via Verdi e la Via Petrarca), Lamarmora (tratto compreso tra il Cv. n. 86 ed il Cv. n. 92).

Giovedì 24.09.2020

• Cagliari (dalle ore 8:30 alle 11): Comprensorio Parco Torpedine sito in via Dei Musicisti;

• Quartu Sant’Elena (dalle ore 8 alle 12:30): vie Serchio (tratto copreso tra i Cv. n 164 e il Cv. n. 113), Generale della Chiesa (tratto compreso tra la Via Scozia e la Via Ungheria), Dante (tratto cmpreso tra la Via Genova e la Via E. D’Arborea), Corridoni (tratto compreso tra la Via Sardegna e la Via Messina), Alghero (tratto compreso tra la Via S. Francesco e la Via Marconi), D’Elba (tratto compreso tra la Via S’Oru e Mari e la Via D’Elba), Iglesias (tratto compreso tra la Via Oristano e la Via Chiesa), Toscana (tratto compreso tra la Via Sicilia e la Via Livorno), Cilea (tratto compreso tra la Via Turati e la Via Vivaldi);

• Quartu Sant’Elena (dalle ore 12:30 alle 14): Via Ponza.

Venerdì 25.09.2020

• Quartu Sant’Elena (dalle ore 8 alle 12): vie Crispi (tratto compreso tra la Via bosa e la Via Mazzini), Mercadante (tratto compreso tra la Via Rossini e la Via Parini), A. Ponchielli (tratto compreso tra la Via Nenni e la Via Turati), Parrocchia;

• Capoterra (dalle ore 15 alle 16): Palazzo del Comune sito in via Cagliari al Cv. n. 91.

DERATTIZZAZIONI – Nella giornata di giovedì 24 settembre sono inoltre previsti due interventi di derattizzazione a Quartu Sant’Elena, in corrispondenza delle pertinenze pubbliche:

• dalle ore 8 alle 9 in viale Colombo (zona gelateria Ice Street);

• dalle ore 9 alle 11:30 nelle vie Nurra (Rif. Cv. n. 1), Pascoli (Rif. Cv. n. 4/10), Viareggio (Rif. Cv. n. 12), A. Ponchielli (Rif. Cv. n. 35), Parrocchia.

Tutti gli interventi saranno comunicati ai residenti mediante l’affissione di cartelli di preavviso.