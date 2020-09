Cagliari, sì al polo degli sport acquatici davanti alla Fiera: a Su Siccu immersioni, surf e sci nautico

Un nuovo polo della nautica a Cagliari. Sorgerà a Su Siccu nell’area davanti alla Fiera. L’offerta all’Autorità portuale è stata presentata dalla Mdm Italia (una società con sede sede in via Canelles a Cagliari) che ha chiesto per 4 anni la concessione per l’utilizzo di un’area scoperta (12 mila e 300 metri quadrati) tra la Calata della Fiera, via Pessagno e le aree circostanti il capannone Nervi per la realizzazione di un polo per attività sportivo ricreative connesse con la nautica.

L’idea è quella di organizzare un centro scuba per l’avvio alle immersioni nella piscina, corsi in aula di vela e canoa (localizzati nelle strutture polivalenti amovibili), corsi per pesca sportiva e d’altura, corsi di sci nautico (abbinati al noleggio di gommone con conducente). E poi ancora corsi di surf, kytesurf e windsurf, e preparazione atletica per gli sport nautici. Infine noleggio e rimessaggio delle di gommoni e canoe e organizzazione di gite turistiche mediante noleggio con conducente del gommone. In più 2 campi da tennis e 12 da padel e un piccolo bar con somministrazione all’aperto. Altre società potranno partecipare al bando per la concessione presentando le domande entro 45 giorni.

