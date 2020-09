Cagliari, spaccio di marijuana alla Marina: arrestati due africani

Brillante operazione del personale di polizia penitenziaria nel centro di Cagliari. Poco dopo la mezzanotte, tra sabato e domenica, in piazza santo Sepolcro, sono stati sorpresi due individui di origini africane in possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di un coltello a serramanico.

Gli agenti della polizia penitenziaria, in forza al comando di Sassari Bancali e Prato, hanno notavano degli atteggiamenti sospetti fra i due extracomunitari che, assieme ad un terzo individuo di origini ucraine, confabulavano sospettosamente. A quest’ultimo è stata passata una bustina in cellophane con all’interno della sostanza, identificata successivamente come marjuana. Gli agenti, preso atto dell’attività illecita in corso, hanno fermato i sospettati e gli hanno sottratto la sostanza stupefacente per effettuare controlli più minuziosi. Dalle verifiche sono emerse ulteriori bustine di stupefacente occultate all’interno di un borsello e denaro contante. Contemporaneamente sono arrivate in supporto alcune pattuglie della polizia di stato e i pusher sono stati arrestati, l’arresto è stato convalidato successivamente dall’autorità giudiziaria di Cagliari che ha ordinato il giudizio direttissimo.

“Questa organizzazione sindacale non può che complimentarsi con la polizia di stato per la collaborazione fornita e per la professionalità dimostrata dagli agenti penitenziari”, dichiara Luca Fais del Sappe, “che quotidianamente si adoperano per garantire l’ordine e la sicurezza all’interno delle carceri ed all’occasione compiono i dovuti interventi all’esterno a tutela della collettività”.