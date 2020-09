Maria Paola, speronata dal fratello perché stava con un trans: cade e muore, altro dramma italiano dopo quello della morte di Willy. Una ragazza è stata inseguita e speronata dal fratello che intendeva “darle una lezione” dal momento che lei aveva una relazione con un ragazzo trans. E proprio con il suo giovane compagno si trovava quando è caduta dallo scooter ed è morta. La vittima è Maria Paola Gaglione, 22 anni, mentre il ragazzo trans che era con lei è rimasto ferito e, ancora sanguinante per terra, è stato anche picchiato dal fratello della vittima, Michele Antonio Gaglione , 30 anni, fermato dai carabinieri. Il fratello avrebbe poi detto: “”Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata”. Quell’ “infettata” si riferisce alla relazione che la sorella aveva, sembra da un paio d’anni, con un ragazzo trans che da un po’ di tempo si fa chiamare Ciro, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.

