Sardegna, ecco come funzionano da domani i test per viaggiare: “Paga la Regione, così tuteliamo la salute dei sardi”. Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais interviene e ricorda le nuove regole chiarire questa sera: esclusi i bambini, chi si muove per lavoro, chi parte e torna in 48 ore.

“Mentre le cronache ci raccontano dell’ennesimo sgarbo nei confronti della Sardegna, il Presidente #Solinas con circolare specifica i confini della ordinanza emessa per ragioni di sicurezza sanitaria.

Nessuna limitazione del diritto alla circolazione e mobilità, ma solo l’esigenza di assicurare la #salute dei sardi e dei graditi ospiti.

Un semplice #test di negatività il cui costo sarà comunque rimborsato!

In sintesi:

Nessun aggravio neanche economico;

escluse le persone che viaggiano per lavoro o salute;

esclusi i bambini sotto i 10 anni;

escluse le persone in uscita dalla Sardegna che facciano rientro entro le successive 48 ore.