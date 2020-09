Estate del covid, famiglia respinta allo zoo di Roma: «Voi sardi restate fuori»

Arrivata da Sanluri e bloccata all’ingresso per colpa di una norma fantasma

SASSARI Un’ora davanti alla biglietteria del Bioparco di Roma per scoprire che l’entrata non era nemmeno contemplata. Senza appello. Motivo? Facile: chiunque è stato in Sardegna nei 14 giorni precedenti alla visita al giardino zoologico rimane fuori per via delle norme anti-Covid. Peccato che non esista alcuna norma di questo tipo. Eppure, una famiglia sarda che involontariamente si è presentata alla sagra dell’assurdo non è stata ammessa al giardino zoologico perché in arrivo proprio dall’isola. E far presente ai responsabili della struttura che non c’era alcun documento ufficiale a sostegno del divieto non è servito a nulla. Il cortese ma fermo invito a girare i tacchi è rimasto invariato.

