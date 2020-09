Pula, mangiano al ristorante e vanno via senza pagare: “Stecca di 105 euro, saldate tutto o vi denunciamo”

Vorrei informare i Sig.ri Matta (nome prenotazione) che ieri hanno deciso di non pagare il conto che, sia il nostro locale che l’intera Zona archeologica sono dotati di telecamere, che ci hanno permesso di avere l’immagine della vostra permanenza e uscita dal ristorante, ma anche della targa del mezzo con la quale vi siete allontanati frettolosamente! Attenderemo fino alle fine della giornata di mercoledì 9 settembre per ricevere il saldo di ciò che avete consumato domenica 6 settembre a pranzo al tavolo 13, e risolvere così la vostra “distrazione”, in caso contrario ci troveremo costretti a sporgere denuncia alle autorità competenti del comune di Pula con relative immagini e video”. Siamo certi abbiate gradito il pranzo degustando 2 antipasti – un bel dentice con pomodorini patate e zafferano da 1kg, una bottiglia di Selegas ed una bottiglia d’acqua, ora noi gradiremo riscuotere il conto! Vi aspettiamo fiduciosi che prevalga il buonsenso!

