Grande festa a Monserrato per i primi 100 anni di tzia Emilia Atzeni: “La mia longevità? Cyclette e buon cibo”

Grande festa a Monserrato per i primi 100 anni di tzia Emilia Atzeni. Il segreto segreto della longevità? “Pedalare la cyclette e tanto cibo buono e genuino”.Sindaca per un giorno con la fascia tricolore, una torta e gli auguri speciali da parte del primo cittadino Tomaso Locci che oggi ha omaggiato la nuova centenaria monserratina. Circondata dall’affetto della sua famiglia, tzia Emilia ha così spento la candelina che ne vale ben 100, un secolo di vita trascorso soprattutto a Monserrato. A raccontare i festeggiamenti è Pierino Vargiu, apprezzato e stimato in tutta l’isola per i suoi scatti con i quali racconta i mille volti della Sardegna.

