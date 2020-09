Quartu, sette donne fondano una nuova associazione di volontariato: “Insieme per aiutare gli altri”

Inaugurata a Quartu Sant’Elena la nuova associazione di volontariato: 7 donne per aiutare i cittadini con”Anteas Quartu Sant’Elena”.Sono Veronica, Roberta, Luciana, Doriana, Giuseppina, Bonaria e Ester le nuove “eroine”della città, pronte a prestarsi per il prossimo in difficoltà. Una “vera e propria famiglia” si definiscono, “ricche di tanti sogni e progetti da promuovere in un territorio vasto, sensibili ai bisogni della città e dei suoi abitanti. Siamo pronte a lavorare e rimboccarci le maniche”.“Anteas Quartu Sant’Elena” nasce in un particolare periodo storico, “in cui tutti dobbiamo fare i conti con qualcosa di tanto sconosciuto quanto pericoloso” spiegano le volontarie.Durante il lockdown hanno cucito centinaia di dispositivi di protezione che hanno donato ai pediatri “affinché anche i più piccini potessero vedere con occhi diversi le tanto citate “mascherine“ fondamentali per superare al meglio questo specifico periodo”.Traboccanti di tanta voglia di fare per il prossimo, hanno deciso di costituire l’associazione anche se attualmente non hanno ancora a disposizione una sede.Il Comune è già al lavoro per aiutare le volontarie che, in attesa di una sede definitiva, potrebbero essere ospitate anche da qualche altro ente che avesse la possibilità di accoglierle presso uno spazio disponibile.

