l lavoro senza guanti in piena emergenza Covid. La denuncia è della Fials che parla di “condizioni di palese criticità con cui gli operatori sono costretti a lavorare per grave carenza o totale assenza di Dpi con riferimento a guanti monouso e sterili”. I segretario provinciale Paolo Cugliara sottolinea il “contesto di emergenza per la sanità pubblica di rilevanza internazionale in cui il rischio di contagio diviene quasi una certezza per quanti operino all’interno di strutture sanitarie in assenza di adeguati dispositivi di protezione individuale con ogni conseguente responsabilità penale del datore di lavoro”.

E invita l’azienda, “a fornire i dispositivi per tutelare dal rischio di contagio il personale sanitario e a porre in essere ulteriori misure preventive. Si riserva di procedere anche giudizialmente per reprimere e far sanzionare, tutte le condotte di omissioni che di fatto stanno esponendo gli operatori rischi che potrebbero venire contenuti e controllati con l’adozione di strumenti consentiti. Si riserva dunque di promuovere azioni di responsabilità civile per il riconoscimento dei danni riscontrati”.

L'articolo Cagliari, operatori sanitari in rivolta: “Stiamo lavorando senza guanti in piena emergenza Covid” proviene da Casteddu On line.