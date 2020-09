Positiva al Covid partorisce a Is Mirrionis. La piccola si chiama Eleonora. Il primo caso di covid in gravidanza dopo il lockdown non ha trovato impreparato il Santissima Trinità, primo centro specializzato per l’assistenza ai pazienti Covid In Sardegna. Per evitare il contagio la neonata è stata separata temporaneamente e accolta al Nido del reparto di Ostetricia al Santissima Trinità, mentre la mamma è stata accolta nel reparto di malattie infettive dello stesso presidio dove verrà curata.

Nel presidio ospedaliero la tenda Parto e i percorsi Covid sono rimasti sempre attivi anche quando sembrava che il virus fosse scomparso dagli ospedali. Così ieri tutto ha funzionato alla perfezione e la piccola neonata è potuta venire al mondo in sicurezza.

L'articolo Cagliari, donna positiva al Covid partorisce al Ss. Trinità: è il primo caso dopo il lockdown proviene da Casteddu On line.