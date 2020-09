Monserrato, il Comune dona 3mila euro per i festeggiamenti della Beata Vergine

Contributo a favore della parrocchia Sant’Ambrogio per i festeggiamenti di Nostra Signora di Monserrato: un evento e manifestazione religiosa e culturale tanto amato e atteso dai cittadini. Poco più di 3 mila euro sono stati finanziati dal comune che ha approvato la delibera di giunta presentata dalla assessora all’ambiente Maristella Lecca e da Emanuela Stara, assessora alla cultura, per organizzare e gestire la manifestazione. La Festa della Beata Vergine di Monserrato rappresenta una forte connotazione identitaria della collettività monserratina e la sua promozione e valorizzazione rispecchia pienamente l’obiettivo di inserire Monserrato nell’ambito delle reti e percorsi regionali e nazionali in grado di generare un’offerta turistica capace di attrarre importanti flussi turistici anche in periodi di bassa stagione che rientra nelle linee programmatiche del Sindaco Tomaso Locci.

In questa occasione, è tradizione che la statua venga portata in processione ricoperta di gioielli ed ex voto donati dai monserratini, per le strade di Monserrato che per l’evento vengono ricoperte di petali di fiori. Nonostante l’eccezionalità della situazione dovuta alle conseguenze della pandemia del Covid – 19, don Marcello Lanero ha manifestato la volontà di celebrare ugualmente la ricorrenza, proponendo di organizzare i festeggiamenti rispettando comunque le limitazioni e prescrizioni previste per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

