A Nurri 35 positivi al Coronavirus, in arrivo nuovi cicli di tamponi ai cittadini

Sale a quota trentacinque il totale dei positivi al Coronavirus a Nurri. L’ultimo caso è stato comunicato, come previsto dal protocollo, dall’Ats al sindaco Antonello Atzeni: “Con tanta tristezza e amarezza che mi ha comunicato che è risultato positivo al tampone Covid19 una persona residente a Nurri. Sommati agli altri 34 positivi precedenti sono 35 positivi a Nurri”. E gli stessi medici sono pronti a ritornare in città per svolgere ulteriori test: “L’Unità di crisi mi ha comunicato che uno di questi giorni è prevista un’altra fase di verifica”. L’auspicio, ovviamente, è che tutti i futuri tamponi diano esito negativo.

Nell’attesa, per chi ha dei sospetti, valgono le regole di sempre: “rivolgersi al medico di base, con sintomi o senza, sarà sua cura contattare l’unità di crisi ricostruire i successivi contatti o incontri con le persone risultate positive, questo è molto importante. Se avete dei dubbi, aspettate i prossimi tamponi, possibilmente in isolamento fiduciario, al fine di circoscrivere maggiormente il virus. Evidenzio che la situazione è sotto controllo e l’amministrazione opera in contatto continuo con le autorità sanitarie, con la protezione civile regionale e con le forze dell’ordine per monitorare costantemente gli sviluppi dell’emergenza”. Ancora valido, naturalmente, l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici e all’aperto 24 ore su 24.

