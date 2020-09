Olbia, Li Gioi M5s: "Ritardo sui dati Covid, Nizzi poco trasparente"

Il consigliere regionale pentastellato attacca il vuoto di comunicazione: "A differenza degli altri sindaci della Gallura ha tenuto le informazioni per sè e all'oscuro la comunità"

OLBIA. Accusa il sindaco di poca trasparenza. E di aver iniettato insicurezza nelle vene della comunità olbiese tenendola all'oscuro dei dati sui contagi da Coronavirus per settimane. Il consigliere regionale del M5s, Roberto Li Gioi, va all'attacco. Solo oggi, 3 settembre, Settimo Nizzi ha fornito l'elenco dei contagiati. 69 in tutto (tra cui un bambino ricoverato all'ospedale di Sassari) più tre casi non ancora conteggiati dall'Ats. Il 15% dei positivi sono residenti. 59 le quarantene.

“Dopo un mese di assoluto silenzio, soltanto oggi il sindaco Nizzi ha comunicato i dati, parziali, sui contagi - afferma -. Soltanto oggi, quando la preoccupazione dei cittadini ha oltrepassato i livelli di guardia. Ciò che desta grande perplessità è che mentre tutti gli altri sindaci galluresi hanno sempre comunicato e stanno continuando a comunicare tempestivamente ai propri concittadini il numero dei positivi al Covid, con video, post su Facebook, comunicati stampa, garantendo informazioni costanti sul quadro sanitario del proprio Comune giorno per giorno, a Olbia ciò non avviene”.

Li Gioi non intende giustificare le motivazioni del sindaco. "Prima i casi erano pochi e quasi tutti turisti", ha detto e "Per cinque giorni non ho ricevuto aggiornamenti a causa di un bug nella trasmissione dei dati da parte dell'Ats".

“L’ultima informazione ufficiale ai cittadini del sindaco è del 3 agosto - conclude Li Gioi -. Un vuoto comunicativo che non può essere in alcun modo giustificato e che ha provocato ulteriore ansia nella popolazione olbiese. Il fatto che il primo cittadino abbia motivato questo silenzio spiegando che la situazione fosse “sotto controllo”, è assolutamente inaccettabile. Quali sono le motivazioni di questa evidente mancanza di trasparenza?”. (Serena Lullia)